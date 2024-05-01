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نائب رئيس اتحاد العمال يشيد بدعم الدولة للحرف اليدوية والصناعات الصغيرة

كتب:

منار مجدي
12:48 م | الأربعاء 01 مايو 2024
نائب رئيس اتحاد عمال مصر

نائب رئيس اتحاد عمال مصر

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن العمالة غير المنتظمة من أهداف التنمية بالدولة المصرية، مشيرًا إلى أنّ الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر تقوم عليها اقتصاديات دول كبيرة.

تنمية الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر

وأضاف «البدوي»، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر: «الدولة المصرية تعمل على تنمية الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر والصناعات المتوسطة وتوفر سوقا للأعمال الحرفية حتى تستمر».

مبادرة من البنك المركزي لتوفير بعض القروض

وتابع: «الدولة المصرية أطلقت مبادرة من البنك المركزي لتوفير بعض القروض بفوائد قليلة جدا للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر والدولة تحاول توفير تدريب لبعض الصناعات، والأفكار كثيرة، ولكن يجب ألا نعتمد بشكل كامل على الدولة، ويجب أن نتحرك.. الدولة تساعد في قروض ميسرة وتشريعات وسياسات لكن مش حاجة الدولة، ولازم الناس تشتغل ويبقى عندها أفكار جديدة في التسويق».

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