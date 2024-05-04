«اتحاد العمال»: الدولة تتبنى خطة طموحة للصناعة وتطوير قدرات العامل المصري

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إنَّ مستهدفات الدولة المصرية للمرحلة المقبلة التركيز على الصناعة بشكل مكثف، وهو ما عكسته كلمة الرئيس السيسي في احتفالية عيد العمال، من ضرورة تدريب الأيدي العاملة وتطوير أدائها في إطار مشروع مهني يستهدف تدريب مليون عامل مصري.

إنشاء صندوق النيل للاستثمار الصناعي

وأضاف «البدوي»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»: «مبادرة ابدأ لتطوير الصناعة التي أعلنت عن إنشاء صندوق النيل للاستثمار الصناعي المباشر ما سيساعد عدد كبير من المستثمرين، وخاصة أصحاب المشروعات الصغيرة منهم، على التوسع بحجم أعمالهم».

وتابع نائب رئيس اتحاد العمال: «هذا الطموح للنهوض بالمجتمع الصناعي ومجتمع الأعمال في مصر يستلزمه تدريب عدد كبير من الشباب والأيدي العاملة لاستيعاب الفرص الجديدة التي سيتم توفيرها من خلال التوسع في المشروعات».