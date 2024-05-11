تاليريس يبحث عن نتيجة إيجابية أمام إنديبندينتي في الدوري الأرجنتيني

يستضيف إنديبندينتي نظيره تاليريس كوردوبا على ملعب «ليبرتادوريس دي أمريكا»، بالأسبوع الأول من الدور الثاني لبطولة الدوري الأرجنتيني «بريميرا»، وتنطلق المباراة الساعة الحادية عشرة والنصف مساء غد الأحد بتوقيت القاهرة.

وكان إنديبندينتي أنهى كأس رابطة الدوري الأرجنتيني للمحترفين بالمركز في المجموعة الأولى برصيد 23 نقطة، فيما جاء تاليريس في الترتيب الخامس بنفس المجموعة بـ24 نقطة.

باراكاس يحل ضيفا على جودوي كروز

وفي مباراة أخرى ضمن الأسبوع ذاته، يحل باراكاس سينترال ضيفا على جودوي كروز، على ملعب «فيليسيانو جامبارتي»، وينطلق اللقاء الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

وأنهى باراكاس سينترال، بطولة كأس رابطة الدوري الأرجنتيني للمحترفين بالمركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 26 نقطة، قبل خسارته من إستوديانتس في ربع نهائي المسابقة بثلاثية نظيفة على ملعب «خورخي لويس هيرسشاي».

وفي المقابل، أنهى جودوي كروز، المسابقة بالمركز الأول بالمجموعة الثانية، قبل خسارته أمام فيليز سارسفيلد بنتيجة 1-2 في لقاء جمع الفريقين على ملعب «فيليسيانو جامبارتي».

هوراكان يلتقي ديفينسكا خوستيكا

وضمن مباريات الأسبوع الأول من الدور الثاني لبطولة الدوري الأرجنتيني «بريميرا»، يلتقي هوراكان نظيره ديفينسكا خوستيكا على ملعب «توماس أدولفو ديكو»، وتنطلق المواجهة الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة.