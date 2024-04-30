هيئة الأرصاد الجوية تكشف عن حالة الطقس غدا.. انخفاض في درجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الأربعاء، مشيرة إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة، بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين، لمدة 24 ساعة فقط، على محافظات شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، بسبب استمرار تأثير الكتل الهوائية القادمة من جنوب اوربا.

«الأرصاد» توضح حالة الطقس غدا

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى تكون شبورة مائية على الطرق الساحلية والزراعية والسريعة، مع تحسن حالة الطقس، إذ يسود طقس حار على القاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، ومعتدل على السواحل الشرقية والغربية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، خلال ساعات النهار، في حين يسود طقس ربيعي معتدل على جميع الانحاء ليلا.

وأشارت إلى نشاط الرياح الشمالية الغربية والشرقية، بسرعات تتراوح بين 30 و33 كيلومتر في الساعة.

درجات الحرارة غدا الأربعاء

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 11 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 15 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد العظمى: 35 والصغرى 14 درجة مئوية.