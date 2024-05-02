«الأرصاد»: استقرار الأحوال الجوية.. والعظمى على القاهرة تسجل 31 درجة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستشهد استمرارا في استقرار الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية، لافتة إلى أن درجات الحرارة نهارا حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

كتل هوائية قادمة من أوروبا

وأضاف «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهالة الحملاوي وجومانا ماهر، أنّ العظمى على القاهرة الكبرى ستكون 31 درجة، وأغلب مصادر الكتل الهوائية قادمة من على البحر المتوسط، وهي كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا.

طقس شديد الحرارة جنوب الصعيد

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «في طبقات الجو العليا، يؤثر علينا امتداد لمرتفع جوي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وبالتالي، فإن إحساسنا بالطقس خلال فترة النهار هو طقس حار في القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد ومناطق من جنوب سيناء، والأجواء أقل حرارة في الاماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط والأجواء مائلة للحرارة في السواحل الشمالية وشديدة الحرارة في جنوب الصعيد».