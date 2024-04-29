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«الأرصاد»: استقرار الأحوال الجوية ودرجة الحرارة على القاهرة الكبرى 30 مئوية

كتب:

منار مجدي
10:13 ص | الإثنين 29 أبريل 2024
استقرار في الأحوال الجوية

استقرار في الأحوال الجوية

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد استقرارًا تامًا في الأحوال الجوية في أغلب المحافظات، إذ تتأثر البلاد بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط.

امتدادا لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين بسنت مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، أنّ اليومَ سيشهد امتدادا لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة في محافظات السواحل الشمالية للبلاد.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «قيم الحرارة خلال فترة النهار حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، وقد تكون أعلى من المعدلات الطبيعية، ولكن بأرقام طفيفة من درجة إلى 2 درجة، والعظمى على القاهرة الكبرى تتراوح بين 29 إلى 30 درجة مئوية، وبالتالي، فإن الإحساس بالطقس في فترة النهار حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، وأقل حرارة ومعتدل تماما في المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشديد الحرارة جنوب الصعيد».

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