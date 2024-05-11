بدء المرحلة الأولى من توسعة طريق «سيدي سالم- الشيخ الشاذلي» بمرسى علم

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جاري تنفيذ مشروع إنشاء وتوسعة ورصف المرحلة الأولى لطريق سيدي سالم- الشيخ الشاذلي بطول 54.6 كم بمدينة مرسى علم في محافظة البحر الأحمر، الذي يربط بين قريتي سيدي سالم والشيخ الشاذلي، ويتولى تنفيذه الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة، من خلال جهاز تعمير البحر الأحمر.

خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة

وأوضح وزير الإسكان، أنه يتم تنفيذ الطريق في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للمحافظات، وتهيئة المناخ لجذب وزيادة الاستثمارات، والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والاقتصادية والطبيعية، من خلال تطوير وإنشاء ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والطرق المحورية الرابطة بين المحاور الرئيسية في جميع محافظات مصر، وربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية، وربط القرى ببعضها.

وأشار الوزير إلى أن الجهاز المركزي للتعمير، يتولى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بمحافظة البحر الأحمر، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية لجهاز تعمير البحر الأحمر، ومنها إنشاء 2062 وحدة توطين بعدة مراكز بالمحافظة، وجار إنشاء 60 وحدة توطين بقرية عرب صالح (جنوب مرسى علم)، ومبان إدارية وخدمية.

وقال اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إن جهاز تعمير البحر الأحمر رصف طرقا فرعية بعدة مراكز بالمحافظة، بإجمالي أطوال 222.5 كم، وفي مجال خدمات مياه الشرب، ينفذ الجهاز مشروع تنمية قطاع برنيس - أبو رماد، ضمن خطة الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين بالمناطق الحدودية والنائية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات بتكلفة إجمالية بلغت حوالي مليار جنيه.

18 مشروعًا للطرق والخدمات

وأشار إلى أنّ جهاز تعمير البحر الأحمر خلال العام المالي الحالي، يتولى تنفيذ 25 مشروعا لصالح أجهزة الدولة المختلفة بنطاق محافظة البحر الأحمر، بتكلفة مليار و642.5 مليون جنيه، موزعة كالتالي: «18 مشروعًا للطرق والخدمات لصالح محافظة البحر الأحمر (مجزر نصف آلى بمدينة الغردقة - تطوير وتنسيق وزراعة الجزر الوسطى بطريق المطار - رصف طرق داخلية بطول 35 كم)، و4 مشروعات خدمية لصالح وزارة التضامن (حضانات نموذجية - مركز شامل لخدمة ورعاية المرأة - وحدة اجتماعية)، وتطوير مجزرين لصالح وزارة التنمية المحلية، وإنشاء مستشفى رأس غارب المركزي، لصالح وزارة الصحة».