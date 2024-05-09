تداول 11 ألف طن بضائع و677 شاحنة في مواني البحر الأحمر

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 8 سفن، وجرى تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و677 شاحنة و750 سيارة، وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، و375 شاحنة و700 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع، و302 شاحنات و50 سيارة.

ميناء سفاجا

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين الرياض ودليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2، وبوسيدون إكسبريس، وغادرت العبارة أمل.

كما شهد ميناء نويبع تداول 4000 طن بضائع، و375 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي كوين، وبريدج، أور وآيلة.

ميناء بورتوفيق

ويستعد ميناء بورتوفيق اليوم، لاستقبال السفينة النوي إكسبريس، وعلى متنها 590 سيارة بوزن، و1180 طن قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2700 راكب بموانيها.