رئيس جهاز أكتوبر الجديدة يجتمع بممثلي الشركات المنفذة لسكن كل المصريين

عقد المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، إجتماعاً موسعاً مع الشركات المنفذة وجهات الإشراف على وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بالمرحلة السادسة بالمدينة؛ للوقوف على الموقف التنفيذي وإزالة العقبات.

وأشار رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، إلى أنّ الاجتماع يأتي في ضوء توجيهات الدكتور المهندس عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بالمتابعة الدورية والدقيقة للمشروعات القومية بالمدن الجديدة.

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، أن الإجتماع تناول الموقف التفصيلي للمرحلة السادسة من وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، والتي تضم ما يقرب من ٥٥ ألف وحدة سكنية جديدة في قطاعات منطقة غرب المطار الثلاثة (أ – ب - ج)، والمقامة على مساحة 3000 فدان، إضافة إلى 35 ألف وحدة سكنية بالمرحلة الخامسة جارٍ الانتهاء منها في العام الحالي، ليصبح إجمالي الوحدات بمنطقة غرب المطار 90 ألف وحدة سكنية، ما يجعلها من كبرى المناطق التي تضم وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين.

الموقف التفصيلي للمرحلة السادسة من وحدات المبادرة الرئاسية

وشدد رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، على الالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات بالتوازي مع الالتزام بكل المواصفات الهندسية؛ للوصول إلى أفضل مستوى يليق بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين.