تستمر حتى آخر الشهر.. تفاصيل قوافل حياة كريمة الطبية في البحر الأحمر

أعلنت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» عبر صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، إطلاق عدد من القوافل الطبية المجانية خلال شهر مايو الجاري في محافظة البحر الأحمر، حيث تتواجد القوافل في: مدينة حلايب، قرية أبو رماد، مدينة مرسى علم، قرية أم الحويطات في سفاجا.

قوافل حياة كريمة الطبية خلال شهر مايو

توفر القوافل خدمات الكشف المجاني على الأهالي الأكثر احتياجا، إلى جانب توافر صيدالية لصرف أنواع العلاج المختلفة بالمجان للأهالي الأكثر احتياجا، وتتنوع التخصصات الطبية التي توفرها القوافل ومن أبرزها: الأطفال، العظام، الباطنة، النساء والولادة، الأنف والأذن والحنجرة، إلى جانب توفير خدمة الأشعة والتحاليل الطبية.

جدول قوافل حياة كريمة بالبحر الأحمر

جدول انتشار القوافل الطبية التابعة لحياة كريمة، جاء على النحو التالي:

- السبت والأحد، 11 و12 مايو الجاري تتواجد القوافل جنوبا في مدينة حلايب

- الاثنين والثلاثاء، 13 و14 مايو، تتواجد القوافل في قرية أبو رماد، وخلال نفس ذات الأيام، تطلق المؤسسة قافلة في مدينة مرسى علم

- الأربعاء والخميس، 15 و16 مايو، تتواجد القوافل في قرية أم الحويطات بسفاجا.

وتعمل المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» على الارتقاء بحياة المواطن المصري الأكثر احتياجا، من خلال المبادرات المختلفة التي تطلقها تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، والتي تعمل على توفير الخدمات التي يحتاج لها المواطن في القطاعات المختلفة، كالقطاع الصحي والتعليمي والخدمي والتنموي وغيره.

وتحرص مؤسسة حياة كريمة عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، على توفير الخدمات الصحية للمواطنين الأكثر احتياجا، بجودة عالية ودون أي مقابل مادي، إيمانا منها بالحق في الصحة، لذا تطلق عدد من القوافل الصحية بشكل دوري في عدد من المحافظات والقرى المختلفة على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.