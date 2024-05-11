9 خطوات للحد من التلوث والحفاظ على البيئة في القاهرة

اتخذت محافظة القاهرة، حزمة من الإجراءات لمواجهة تلوث الهواء، والحد من ظاهرة التغير المناخي، والعمل على تحسين البيئة، في إطار الجهود التي تبذلها الدولة في ملف المخلفات البلدية الصلبة، ومواجهة التغيرات المناخية.

وأكدت المحافظة، في تقرير لها، أن من إجراءات الحفاظ على البيئة، بالتعاون مع المجتمع المدني، ما يلي:

مبادرة 100 مليون شجرة

- منع الحرق المكشوف للقمامة، والتعامل مع ظاهرة الاشتعال الذاتي للمقالب العشوائية.

- زراعة نصف مليون شجرة مثمرة، موزعة على 38 من الأحياء داخل الحدائق والجامعات والشوارع والمحاور.

- تحويل المباني الداخلية بديوان المحافظة للعمل بالطاقة الشمسية، وتحويل 12 مبنى للأحياء للعمل بالطاقة الشمسية، وجارالتطبيق على الجميع.

- تزويد كشافات الإنارة بـ2 مليون لمبة موفرة، بينها 70 ألف عمود إنارة يعمل بالطاقة الشمسية.

مواجهة تلوث الهواء

- الحد من انبعاثات عوادم السيارات والمركبات، وحصر بؤر تلوث الهواء بدقة والتعامل بجدية.

- زيادة مساحة الرقعة الخضراء داخل العاصمة بنسبة 20%، ومتابعة مستمرة من هيئة النظافة للأعمال.

- شراء 151 أتوبيس لهيئة النقل العام، تعمل بالغاز الطبيعي؛ إذ توفر في تكاليف التشغيل، وتكون صديقة للبيئة.

- شراء 70 أتوبيس يعمل بالكهرباء من الإنتاج الحربي، ضمن خطة الحفاظ على البيئة.

- جارٍ تنفيذ خطة لتحويل 1962 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي، بدلا من السولار، على مستوى القاهرة الكبرى، والتنفيذ على 6 مراحل.