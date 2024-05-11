توريد 164 ألف طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، استلام 164 ألفًا و870 طنًا و810 كيلو قمح من المزارعين في مواقع وصوامع التوريد المختلفة بالمحافظة، والتابعة للشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ، وهي الجهات المسوقة للقمح.

دفع مستحقات المزارعين في الوقت المحدد

وقال محافظ كفر الشيخ، إنّ المحافظة اتخذت عددًا من الإجراءات لدعم المزارعين وتشجيعهم على توريد القمح، بما في ذلك توفير مراكز استلام القمح في جميع أنحاء محافظة كفر الشيخ، ودفع مستحقات المزارعين في الوقت المحدد، لافتًا أنّ المحافظة ستواصل بذل كل الجهود لزيادة كميات القمح الموردة.

وأكد انتظام عمليات التوريد، وإجراءات صرف مستحقات المزارعين والموردين، مشيرًا إلى أنّ هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة لعمليات التوريد، لضمان سيرها بشكل فعال، دون معوقات.

تخصيص 25 موقعا لاستلام محصول القمح

وأوضح أنّه تم تخصيص 25 موقعا لتجميع واستلام محصول القمح، موزعة على جميع أنحاء المحافظة، وذلك تسهيلًا على المزارعين لتوريد محصولهم، لافتًا أنّه تم تحديد سعر استلام أردب القمح المحلي بقيمة 2000 جنيه لدرجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك تنفيذا للقرار الوزاري رقم 55 لسنة 2024 بشأن استلام القمح المحلي موسم حصاد العام الحالي.