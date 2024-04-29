خبير في العلاقات الدولية يوضح دلالات زيارة رئيس البوسنة والهرسك إلى مصر

قال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، إنّ زيارة رئيس البوسنة والهرسك إلى مصر تأتي في سياق مهم من حيث التوقيت والدلالات والمخرجات، موضحا أن من حيث التوقيت فإنها تأتي في ظل التحديات التي تواجه المنطقة في استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجهود مصر الدائمه المستمرة لوقف نزيف الدم الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية، وحشد الدعم الدولي فيما يتعلق بدعم الثوابت الفلسطينية، وتعزيز وكشف جرائم العدوان الإسرائيلي.

حقيقة العلاقات المتميزة بين مصر والبوسنة والهرسك

وأضاف «أحمد»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الدلالات التي تعكسها هذه الزيارة تتمثل في أنها تعكس حقيقة العلاقات المتميزة بين مصر والبوسنة والهرسك، والتي تشهد طفرة كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن إطار فلسفة السياسة الخارجية المصرية، في الانفتاح على كل الدوائر، وبالأخص فيما يتعلق بالدائرة الأوروبية لتعزيز التعاون مع هذه الدول ودعم التنمية.

أهمية الزيارة في دعم العلاقات الثنائية

وتابع خبير العلاقات الدولية، أنّ هذه الزيارة من حيث المخرجات تمثل أهمية كبيرة سواء تتعلق بدعم العلاقات الثنائية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية أيضا.