أسعار الفاكهة اليوم السبت 11-5-2024 في الأسواق

شهدت أسعار الفاكهة اليوم السبت 11-5-2024 حالة من الاستقرار في مختلف الأسواق المحلية، والتي من بينها، الخوخ والموز والبرقوق، وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار الفاكهة بمختلف أنواعها في جميع الأسواق المحلية، وفقا لأخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الفاكهة اليوم بالأسواق

سجل سعر كيلو الموز البلدي بنحو 17.27 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو الخوخ بنحو 29.44 جنيه بالأسواق.

بلغ متوسط سعر كيلوالبرقوق بنحو 35.31 جنيه بالأسواق.

سجل متوسط سعر كيلو الموز المستورد بنحو 44.27 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كرتونة الكيوي بنحو 373.46 جنيه بالأسواق.

بلغ متوسط سعر كيلو التفاح بنحو 63.43 جنيه بالأسواق.

سجل متوسط سعر كيلو الأناناس بنحو 80.39 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو العنب المستورد بنحو 36.25 جنيه للمستهلكين.

بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب بنحو 14.6 جنيه بالأسواق.