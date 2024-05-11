اجتماع مهم لـ«القبائل العربية» في القاهرة الاثنين المقبل

قال الشيخ سالم موسى حمدان سبيل عضو اتحاد القبائل العربية، إن اتحاد القبائل العربية سيعقد يوم الاثنين المُقبل مؤتمرا مهما في القاهرة؛ لمناقشة عدد من القضايا الهامة والتحديات التي تواجه الدولة المصرية في الوقت الحالي، ومن المقرر أن يحضر الاجتماع إبراهيم العرجاني، رئيس الاتحاد، إلى جانب عدد من النواب والشخصيات العامة المرموقة.

وأوضح عضو اتحاد القبائل العربية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا الاجتماع يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الوحدة الوطنية ودعم الاستقرار في المنطقة، ومن المتوقع أن يتم في الاجتماع تبادل الآراء والخبرات ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتعريف بدور الاتحاد ومساندته للدولة المصرية خلال السنوات الماضية.

تحقيق الاستقرار في سيناء

كما أشاد «سبيل» بالجهود المشتركة بين القبائل والحكومة المصرية، مؤكدًا أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار في سيناء، موضحا أن جهود الشيخ إبراهيم العرجاني، رئيس الاتحاد، تعكس التزامه بدعم التنمية وتعزيز التقدم في سيناء.

وشدد على التزام أبناء سيناء بدعم الجهود الحكومية لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز فرص العيش الكريم للمواطنين في المنطقة، معربا عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في بناء مستقبل أفضل للمنطقة على وجه عام، والدولة المصرية بشكل خاص، مشيدا بدور المهندس إبراهيم العرجاني رئيس اتحاد القبائل في تعزيز التضامن والتعاون بين القبائل والعائلات في سيناء، مما ساهم في تعزيز الروابط الاجتماعية وتعزيز الوحدة الوطنية.