مواعيد امتحانات نهاية العام الدارسي لجميع المراحل بشمال سيناء 2024

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، مواعيد امتحانات النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، والشهادات 2023 - 2024.

مواعيد امتحانات النقل بالمراحل الابتدائية في شمال سيناء

وكشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، أن جميع الإدارات التعليمية جاهزة لاستقبال الامتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2024.

أوضحت المديرية في بيان لها اليوم، أن هناك مٌختصين من الإدارات التعليمية تفقدوا مقر لجان الامتحانات للوقوف على كل احتياجاتها قبل انطلاقها.

وكشف حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، مواعيد امتحانات المراحل الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس، على أن تبدأ يوم 8 مايو، وتنتهي 13 من نفس الشهر.

مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي 2024 لجميع المراحل

تنشر «الوطن» مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي 2024، بحسب بيان مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء.

ـ تبدأ امتحانات أولى وثانية إعدادي، في 8 مايو، وتنتهي بتاريخ 13 مايو.

ـ تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بتاريخ 8 مايو، وتنتهي بتاريخ 22 مايو.

ـ تبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي، في 15 من شهر مايو وتنتهي بتاريخ 21 من نفس الشهر.