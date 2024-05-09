محافظ شمال سيناء يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية

وجه اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بسرعة الانتهاء من المشروعات التي يتم تنفيذها من الخطة الاستثمارية للمحافظة والإدارات المركزية في مختلف مدن المحافظة قبل انتهاء العام المالي الحالي.

مشروعات الخطة الاستثمارية

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته، وبحضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ ، اللواء أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة، ورؤساء مجالس المدن ومديري المديريات والإدارات المركزية المعنية، وصبحية أبو الفتوح مدير عام الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة، أن نسبة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في مجالس المدن متفاوتة، حيث وصلت في بعض المدن إلى 90%.

وشدد المحافظ على سرعة العمل على حل كل المشاكل وتذليل العقبات التي تواجه تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، مع مرونة نقل المخصصات المالية من بند إلى آخر لسرعة الإنجاز.

انتظام العمل في المراكز التكنولوجية

وأشار إلى استمرار المراكز التكنولوجية بمجالس المدن في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء من المواطنين، مؤكدا أن العمل في المراكز التكنولوجية على مدار الأسبوع باستثناء يوم الجمعة، معلنا عن تدريب العاملين في المراكز التكنولوجية على قانون التصالح في مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة.

وأعلن المحافظ عن التصديق على توفير 14 جهاز تابلت لصالح وحدات المتغيرات المكانية في مجالس المدن، موجها بتدريب وتأهيل عدد من الموظفين للعمل في وحدات المتغيرات المكانية.

446 مليون جنيه تكلفة الخطة الاستثمارية

بدوره أكد اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الحالي بلغت 446 مليونا و647 ألف جنيه، موجها بسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية قبل انتهاء العام المالي الحالي طبقا لتوجيهات محافظ شمال سيناء.

وأضافت صبحية أبو الفتوح مدير الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بالمحافظة، أنه تم إتاحة الربع الأول من بنك الاستثمار القومي بمبلغ 133.078 مليون جنيه، ومبلغ 204.280 مليون جنيه تمويل الربع الثالث، ليصبح إجمالي التمويل الوارد من بنك الاستثمار القومي 337.358 مليون جنيه، مشيرة إلى تمويل المرحلة الرابعة من بنك الاستثمار القومي بمبلغ 108 ملايين جنيه، وموضحة أن إجمالي المنصرف بلغ 300 مليون جنيه.

توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية

كما أشارت إلى أنه تم توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية على الديوان العام ومجالس المدن المختلفة بواقع 107 ملايين و619 ألف جنيه للعريش، و58 مليونا و764 ألف جنيه لبئر العبد، و65 مليونا و441 ألف جنيه للشيخ زويد، و29 مليونا و823 ألف جنيه للحسنة، و14 مليونا و509 آلاف جنيه لنخل، إلى جانب مبلغ 168 مليونا و817 ألف جنيه للديوان العام.