«صحة الشيوخ»: الهيئات المعنية بـ«التأمين الشامل» تهدف لتحسين المنظومة

أكد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ الدكتور علي مهران، أن محافظة الأقصر تحظى دائما باهتمام القيادة السياسية، والهيئات الثلاثة المعنية بمنظومة التأمين الصحي الشامل تعمل سويا في تكامل من أجل هدف واحد، وهو التحسين المستمر لمنظومة الصحة.

مستشفيات التأمين الصحي الشامل

ولفت إلى أن الزيارة الميدانية التي يقوم بها أعضاء اللجنة لمحافظة الأقصر، تهدف للوقوف على متابعة أعمال تطوير مستشفيات التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى متابعة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

جاء ذلك خلال استقبال المستشار محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظه الأقصر، واللواء علي عبد العزيز الشرابي رئيس مدينة الأقصر لوفد اللجنة.

ورحب «عبد الفتاح» بالوفد البرلماني، مشيدا بالتعاون المستمر بين البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ والسلطة التنفيذية لتقديم كل ما هو في صالح المواطن المصري، مؤكدا أن تقديم خدمة طبية متميزة تنال رضا المواطن هو ما يسعى إليه مقدمو الخدمة الطبية داخل المنظومة، وهناك تنوع في الخدمات المقدمة وتوافر أطباء بجميع التخصصات، مع وجود زيادة في عدد الأسرة الطبية تستوعب المرضى المترددين، وهو ما يحقق نسب رضا عالية من المنتفعين والمستفيدين من المنظومة.

تسجيل 32 وحدة طبية ضمن التأمين الشامل

ومن جانبه، قدم الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، عرضا مختصرا عن منظومة الصحة بالمحافظة، مؤكدا أنه تم تسجيل 32 وحدة ومركز طبي ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل التابعة لهيئة العامة للرعاية الصحية طبقاً لمعايير التسجيل التي أقرتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والبنية التحتية لمستشفيات الأقصر متميزة، ودعم مشروع التأمين الصحي الشامل وتسهيل التغطية الصحية الشاملة لكافة الموطنين مع تقديم كافة الخدمات الصحية لجميع المواطنين بمحافظة الأقصر طبقاً لمعايير الجودة والاعتماد هو ما تتطلع إليه الدولة، مشيرا إلى أن عدد المنتفعين المسجلين حتى الآن قد تجاوز المليون منتفع.

كما زار الوفد البرلماني مستشفى حورس التخصصي، ووحدة طب الأسرة الجديدة، ونقطة إسعاف أرمنت الوبورات، كما تفقد مباني مستشفى طيبة التخصصي بإسنا، بالإضافة إلى تفقد أعمال التطوير بمجمع الأقصر الدولي.

واطلع الوفد البرلماني خلال جولاته الميدانية على كيفية الحجز وموعد الكشف، وآليات الميكنة والتحول الرقمي المتبع داخل المنظومة، كما تفقد غرف العمليات والإفاقة والحضانات، وأثنى على الخدمة الطبية المتميزة المقدمة لمواطني الأقصر.