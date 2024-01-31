طارق النبراوي: الهندسة والمعلوماتية أساس التنمية في كل المجتمعات

أعرب المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، عن سعادته باحتضان مصر لمؤتمر هندسة وتكنولوجيا المعلومات التجارة والتنمية في إفريقيا، للمرة الثانية، موجهًا التحية باسم مهندسي مصر لجميع الوفود الإفريقية المشاركة بالمؤتمر في بلدهم الثاني مصر.

وثمن إقامة هذا المؤتمر لتبادل الآراء والأفكار العلمية بين كل المهتمين بالبحث العلمي في مجالات الهندسة والتقنية المختلفة، وتسليط الضوء على المشكلات والتحديات الهندسية والتقنية لإيجاد الحلول المناسبة لها.

الهندسة والمعلوماتية.. أساس التنمية

وقال نقيب المهندسين: «لا شك بأن الهندسة والمعلوماتية هما أساس التنمية في كل المجتمعات، وكلمة السر في كل المشروعات التي تعمل على تحسين جودة الحياة وتحقيق مفاهيم الجودة والحداثة والابتكار والمهارات الفردية، والعمل الجماعي والممارسات المهنية، حيث لا يمكن تصور نهضة بدون هندسة، ولا تنمية بدون معلوماتية، ولهذا فإن الهندسة والمعلوماتية يشكلان معًا مزيجًا عبقريًا في بناء المستقبل».

وأشار إلى أنه على الرغم من تمتع إفريقيا بموارد بشرية وطبيعية ومصادر طاقة هائلة، إلا أن عملية التنمية في أفريقيا لا تزال تعاني من العديد من الصعوبات الكبيرة، ما يتطلب تعزيز التكامل بين دول القارة من أجل مجابهة كل الصعوبات على جميع الأصعدة.

وأكد في كلمته أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية فرصة تاريخية للدول الإفريقية لتحقيق التكامل الاقتصادي، وحافزًا قويًا في إطلاق هذه الإمكانات وإعادة صياغة مشهد التجارة في القارة الإفريقية، عن طريق تحطيم الحواجز أمام التجارة وخلق مشهد موحد للتجارة عبر إفريقيا.

وأوضح أنه وبعد انقطاع طويل عادت مصر مرة أخرى لمد جذورها مع أشقائها في أفريقيا، وكانت نقابة المهندسين المصرية من المؤسسات الرائدة والسباقة في مد جسور التعاون مع نظيراتها الأفريقية من خلال تشكيلها لجنة العلاقات الخارجية والشئون الإفريقية، والتي وقعت العديد من بروتوكولات التعاون مع نظيراتها الأفريقية في مجال تدريب المهندسين، يأتي من بين هذه الدول «أوغندا، ورواندا، وتنزانيا، وغانا».

التواصل الدائم والمستمر مع الأشقاء

وشدد على أن نقابة المهندسين المصرية حريصة على التواصل الدائم والمستمر مع الأشقاء في القارة ونقل وتبادل الخبرات، وخير شاهد على ذلك استضافة النقابة لعدد من المهندسين الأفارقة للتدريب بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وزيارة عدد من المشروعات القومية المصرية من بينها العاصمة الإدارية والقرية الذكية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الدكتور أحمد البدوي سيد، وكيل نقابة المهندسين المصرية، في فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الثاني لهندسة وتكنولوجيا المعلومات، التجارة والتنمية في إفريقيا.