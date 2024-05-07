8 شروط للحصول على لقب استشاري في لائحة مزاولة المهنة بـ«المهندسين».. ما هي؟

بدأت نقابة المهندسين الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع لائحة مزاولة المهنة، التي أعلنت الانتهاء منها قبل أسابيع مضت، وطرحها للمناقشة من قبل أعضاء الجمعية العمومية، وذلك قبل عرضها على الجمعية العمومية الطارئة في يونيو أو يوليو المقبل.

تضمن مشروع اللائحة مجالات ممارسة المهندس لمهنته، وتنظيم العلاقات المهنية بين المهندسين، إضافة إلى واجبات المهندس ومسئولياته وتنظم أسس تدريب ومتابعة تأهيل المهندسين، وتحديد الفئات الهندسية وأسس اجتيازها.

مشروع لائحة مزاولة المهنة

حدد مشروع لائحة مزاولة المهنة في المادة رقم 67 شروط الحصول على لقب المهندس الاستشاري، والتي جاءت كالتالي:

1- تسديد الاشتراك السنوي بالنقابة في تاريخ تقديمه الطلب.

2- أمضى 8 سنوات على الأقل في فئة المهندس المتخصص.

3- خبرة موثقة ومعتمدة لمدة 8 سنوات على الأقل في مجال ممارسة المهنة لفئة المهندس المتخصص، تُبرز بشكل مفصل أهم الأعمال الهندسية التقنية التي حققها مقرونًا بنماذج من الأعمال والتي قد تتضمن:

أ- استمرار المهندس المتخصص في ممارسة المهنة في تلك الفئة لمدة لا تقل عن 8 سنوات.

ب- التوقيع على التقارير والمخططات ذات المسئولية المباشرة وغير المباشرة، والحصول على الدورات المتقدمة في مجال ممارسة المهنة.

ج- تدريب المهندسين في مستوى مهندس ممارس أو أقل، وإدارة العقود أو الخدمات الهندسية أو المراجعة أو التفتيش، وتولي مهام ومسئوليات قيادية في مجال تخصصه.

د- تقديم المُنجزات التقنية التي حققها خلال ممارسته للمهنة في مجالات عمله.

ح. ألا يكون قد ارتكب مخالفة أو خطأ مهني استوجب عقوبة وفقًا لقوانين النقابة خلال آخر 3 سنوات قبل التقدم للحصول على هذه الفئة ما لم يكن قد تم إلغاؤها.

4- الحصول على ما لا يقل عن 250 نقطة من نقاط التأهيل.

5- اجتياز التقييمات المُعدة من شعبته في مجال ممارسة المهنة بنسبة نجاح لا تقل عن 70%، وفي حال عدم النجاح وتحقيقه من 60% حتى أقل من 70%، يتم إعادة التقييم خلال 6 أشهر من تاريخ التقييم الأول، وفي حالة تحقيق أقل من 60%، يتم إعادة التقييم خلال 12 شهرًا من التقييم الأول.

6- اجتياز مقابلة مهنية.

7- ترفع لجان الترقي بالشعب الهندسية تقريرها بنتائج التقييمات إلى مجلس الشُعبة للمراجعة والاعتماد، وإحالتها إلى لجنة القيد.

8- تحديث بيانات الترقي للفئات الأعلى بقاعدة البيانات المهنية، وإصدار كارنيه النقابة بالفئة الهندسية الجديدة بعد سداد الرسوم.