«التصديري للصناعات الغذائية» يطلق بعثة تجارية للأردن بمشاركة 28 شركة

أطلق المجلس التصديري للصناعات الغذائية بعثة تجارية ضخمة تضم 28 شركة في قطاعات المواد الغذائية، خلال الفترة من 10 وحتى 13 مايو 2024، في إطار توجهات المجلس لزيادة الصادرات والتواجد في الأسواق العربية، وضمن رؤية مجلس الإدارة برئاسة المهندس هاني برزي لتوسيع رقعة تواجد المنتجات المصرية الغذائية في أسواق الدول العربية.

وأشار المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إلى أن البعثة المصرية تلتقي قادة مجتمع الأعمال الأردني وعدد ضخم من كبار المستوردين في الأردن، وكذلك يتم عقد لقاءات ثنائية مع ممثلي غرفة تجارة الخليج وغرفة تجارة عمان وغرفة تجارة الأردن ونقابة تجار المواد الغذائية في الأردن من أجل النهوض بحركة التجارة الغذائية بين البلدين وزيادة الصادرات الغذائية المصرية.

من جانبه، كشف الدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء، أنه سيتم التشغيل الكامل للعمل النموذجي الذي أقامته هيئة سلامة الغذاء في ميناء نويبع الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن تشغيل المعمل يساهم في تقليص زمن الإفراج عن البضائع لوقت قياسي خاصة مع تدريب العاملين على إجراء الاختبارات من خلال سلسلة من البرامج التدريبية وفقًا لأحدث أساليب التحاليل، وذلك للإسراع من إجراءات فحص الرسائل الغذائية سواء المصدرة أو الواردة من وإلى السوق المصري.

الهوبي: السوق الأردني من أكثر الأسواق التي تشهد حركة تجارة قوية في قطاع الأغذية

وأوضح «الهوبي» خلال كلمته بافتتاح البعثة، أن السوق الأردني من أكثر الأسواق التي تشهد حركة تجارة قوية في قطاع الأغذية، ومن ثم يساهم المعمل الجديد في تقليص زمن الإفراج الجمركي للبضائع المصدرة والمستوردة وحركة التجارة بين البلدين.

وأشار رئيس هيئة سلامة الغذاء، إلى أنه قد اكتملت مراحل تنفيذ البنية التحتية ويتم الآن إجراء العمليات التشغيلية التجريبية، ويقوم المعمل بإجراء التحاليل للأغذية والحاصلات الزراعية المختلفة، ومن أبرزها تحليل متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة والملوثات الكيميائية، فضلا عن تحاليل الميكروبيولوجي في الأغذية.

الوكيل: نحرص على زيادة الصادرات إلى السوق الأردني

وقال علاء الوكيل رئيس البعثة التجارية المصرية في الأردن، إن هناك حرص كبير من المجلس التصديري للصناعات الغذائية لزيادة الصادرات إلى السوق الأردني بوصفه أحد أكبر الأسواق المستوردة أغذية من مصر، كما أنه سوق حيوي يساهم في دخول البضائع والمنتجات الغذائية المصرية إلى عدة أسواق أخرى منها فلسطين وسوريا والعراق والسعودية مما يجعل الأردن سوق يمكن أن نطلق عليه رأس حربه للانطلاق بالمنتجات إلى كافة الأسواق المجاورة.

وشدد «الوكيل»، في تصريحات له على هامش افتتاح البعثة التجارية المصرية بالأردن، على أن اللقاءات الثنائية على هامش هذه البعثة سيكون لها دور كبير في عقد صفقات تصديرية مستقبلية للشركات المصرية المشاركة في البعثة التجارية وهو ما يساهم في زيادة صادرات هذه الشراكات وزيادة الصادرات الإجمالية للشركات المصرية.

وأوضح «الوكيل» أن السوق الأردني يعرف المنتجات المصرية الغذائية بشكل جيدًا جدًا، وهذه ليست المرة الأولى التي نطلق فيها بعثة تجارية لهذا السوق، لكن سبق ونظمنا بعثة سنة 2022 والتي كانت باكورة نشاط قوي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية حول السوق الأردني.