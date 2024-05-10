السعودية تكشف شروط الحصول على تأشيرة الحج 2024.. وعقوبات كبيرة للمخالفين

كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية، شروط منح تأشيرة الحج 2024 للمقيمين داخل أراضي المملكة، وذلك لأداء فريضة الحج للعام 1445 هجريًا.

شروط الحصول على تأشيرة الحج 2024

وأوضحت الوزارة أنّ هناك شروط لمنح تأشيرة الحج 2024 للمواطن أو المقيم، بينها أنّ تكون الأولوية لمن لم يسبق له الحجز، وأنه يجب أنّ تكون الهوية الوطنية أو الإقامة سارية في شهر ذي الحجة، وألا يقل العمر عن 15 عامًا.

واشترطت السلطات السعودية على من يطلب تأشيرة الحج 2024، أنّ يكون حصل على لقاحات الحمى الشوكية، والإنفلونزا الموسمية وأكمل جرعاتها، وألا يعاني من أمراض مزمنة أو معدية.

عقوبات لمن يخالف شروط الحصول على تأشيرة الحج 2024

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت تطبيق عقوبة مالية على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج لمن يتم ضبطهم دون تصريح داخل مدينة مكة المكرمة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة ومراكز الضبط الأمني ومراكز الفرز ومراكز الضبط الأمني المؤقتة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن وزارة الداخلية أعلنت تطبيق هذه الغرامات على الحج دون تصريح اعتبارًا من 25 ذو القعدة 1445 هجريا حتى 14 ذي الحجة 1445 هجريا الموافق 2-6-2024 حتى 20-6-2024.

وأعلنت الداخلية السعودية أنه ستكون هناك غرامة بنحو 10 آلاف ريال على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج دون تصريح بحق كل من يضبط من المواطنين والمقيمين والزوار داخل النطاق الجغرافي ولا يوجد لديه تصريح، مشيرة إلى ترحيل المقيمين منهم لبلادهم وستمنعهم من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة.