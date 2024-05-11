الأردن في المركز السادس للأسواق المستوردة للأغذية المصرية في 2023

كشفت بيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن السوق الأردنية يأتي في المرتبة السادسة كأهم الأسواق المستوردة للأغذية المصنعة في عام 2023 بقيمة بلغت 186 مليون دولار، وأنها تمثل 3.7% من إجمالي صادرات القطاع محققة نسبة نمو 3% في القيمة مقارنة بصادرات عام 2022، كما بلغ عدد الشركات المصرية المصدرة 376 شركة في عام 2023 من بينهم 43 شركة تزيد صادراتها عن مليون دولار.

وفي إطار إطلاق المجلس التصديري بعثة تجارية ضخمة مكونة من عدد 28 شركة في قطاعات المواد الغذائية إلى الأردن، وذلك في الفترة بداية من 10 مايو الجاري وحتى يوم 13 من الشهر ذاته، أكدت مي خيري المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، على أن السوق الأردنية أحد أهم الأسواق المستهدفة بالنسبة لنا خلال السنوات الأخيرة بوصفه سوق محوري لعدد من الأسواق المحيطة، لذلك هذه البعثة تخدم الشركات المصرية في الوصول بإنتاجها إلى 5 أسواق تقريبًا، هي الأردن والسعودية وفلسطين والعراق وسوريا حيث تصل المنتجات الغذائية المصرية عبر السوق الأردنية إلى كافة الأسواق المحيطة.

مساعدة الشركات في حصولها على المعلومات والأرقام عن السوق الأردنية

وأشادت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، بالتنسيق والتعاون بين المجلس التصديري للصناعات الغذائية ومكتب التمثيل التجاري في عمان برئاسة منى عبود من أجل الخروج بهذه البعثة على الوجه الأكمل، ومساعدة الشركات في حصولها على كافة المعلومات والأرقام والإحصاءات عن السوق الأردنية بشكل دقيق حتى تتمكن كل شركة من تحديد أولوياتها خلال التعامل مع المستوردين في الأردن.

وذكرت أن البعثة المصرية الأولى للأردن سنة 2022 حققت نجاحا ملموسا؛ مما دفع المجلس لتنسيق بعثة أكبر لاستكمال خطة المجلس للنهوض بالصادرات الغذائية إلى السوق الأردني، مشيرة إلى أن 80% من الشركات المشاركة في بعثة 2022 نجحت في عمل وكلاء دائمين لهذا السوق والشركات المشاركة في بعثة 2024 أغلبها شركات جديدة.

وبدوره قال تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن البعثة التجارية المصرية إلى الأردن تأخذ ثقل كبير بمشاركة عدد من الهيئات والجهات والغرف؛ مما يجعل البعثة محط اهتمام كبير من المستوردين في الأردن، لافتًا إلى تنسيق لقاء بين الدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء ونظيره الأردني لزيادة التعاون المشترك ودعم التبادل التجاري بين البلدين.

جولة للشركات المصرية في عدد من الأسواق الأردنية

وأوضح الضوي، أنه تم تنظيم جولة للشركات المصرية في عدد من الأسواق الأردنية والهايبر ماركت للتعرف على إمكانيات الأسواق الغذائية، وكذلك متوسط الأسعار والوقوف على أرض الواقع ومعرفة احتياجات السوق الأردنية من الأغذية وكذلك معرفة احتياجات المستهلكين ومدى اقبالهم على المنتجات الغذائية المصرية.