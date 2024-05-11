مطروح تستقبل وفدا علميا من جامعتي القاهرة ودمياط (صور) 

استقبلت محافظة مطروح وفد الزيارة العلمية من أعضاء هيئة التدريس وطلاب نظم المعلومات الجغرافية جامعة دمياط، وكذلك الزيارة العلمية لطلاب برنامج المساحة ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد بجامعة القاهرة، وذلك في إطار الزيارات الميدانية البحثية والسياحية للمحافظة.

وقال محمد أنور، مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمحافظة مطروح، اليوم، إن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وجه بتقديم كافة التسهيلات لمهمة الطلاب العلمية وتقديم الدعم الكامل لربط الجانب العلمي بالترويج السياحي للمحافظة.

برنامج سياحي للوفد العلمي

وأضاف مدير عام السياحة بمحافظة مطروح، أنه جرى إعداد برنامج سياحي لطلاب جامعة دمياط للمزارات السياحية على هامش الدراسة العلمية بدأ بزيارة مدينة العلمين الجديدة ومتحف العلمين الحربي ومقابر العلمين، وزيارة مدينة مرسى مطروح برمالها البيضاء الناعمة ومياهها الفيروزية بشواطئ روميل وعجيبة وكليوباترا والغرام والأبيض، ومتحف روميل ومتحف الآثار، ومتحف التراث ومكتبة مصر العامة للتعرف على الآثار المتواجدة والتراث الحضاري للمحافظة بعصورها التاريخية والأثرية والتراثية المتنوعة والفريدة.

الوفد العلمي يزور معاصر الزيتون في مطروح

وزار الوفد العلمي إحدى معاصر الزيتون للتعرف على المراحل المتعددة للحصول على زيت الزيتون المطروحي، الذى يعد من أهم منتجات محافظة مطروح خارجيا وداخليا واختتمت الزيارة بمدينة مرسى مطروح برحلة بحرية علمية سياحية للتعرف على الشواطئ والسواحل والألسنة الصخرية.