«السياحة» تحتفل بالذكرى السابعة لافتتاح متحف مطروح

أكد قطاع المتاحف بوزارة السياحة، أنّ الوزارة تحتفل اليوم بالذكرى السادسة لافتتاح متحف مطروح في 1 مارس 2018، لافتًا إلى أنّ المتحف أُنشئ لإلقاء الضوء على المحافظة وتاريخها الحافل على مر العصور، موضحًا أنه يضم نحو 1060 قطعة أثرية تُعرض في طابقين.

الأهمية التاريخية لمرسى مطروح

وأضاف قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار في بيان صحفي اليوم، أنّ ‏سيناريو العرض المتحفي بمتحف مطروح، يتناول إسهامات ملوك مصر في المحافظة على الحدود الغربية للبلاد خلال العصور ‏المختلفة؛ بما يبرز الأهمية التاريخية للمنطقة، إضافة إلى دورها فيما يتعلق ‏بالصيد والتجارة وعلاقتها بجيرانها.

المتحف يعمل فترة واحدة خلال الشتاء

وأكد متحف مطروح في بيان، أنّ مواعيد الزيارة حاليًا تكون على فترة واحدة من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً، وخلال فصل الصيف تكون على فترتين، الأولى صباحية من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً، والمسائية من الساعة 5 مساءً حتى 10 مساءً.