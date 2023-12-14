نائب رئيس جامعة الأزهر لخريجي «طب دمياط»: عليكم اجتياز العمل بالعلم والصبر

شارك الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، في احتفالية كلية طب بنين الأزهر بدمياط بتخريج الدفعة 23 من أبنائها، والتي عقدت في مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

الشربيني يوجّه رسالة لخريجي «طب دمياط»

وقدم الشربيني التهنئة إلى أبنائه خريجي الدفعة 23؛ بمناسبة تخرجهم وحصولهم على بكالوريوس الطب من جامعة الأزهر قبلة العلم والعلماء من مختلف أنحاء العالم.

كما هنأ أسر الخريجين بهذه المناسبة الطيبة التي أقر المولى -عز وجل- أعيننا جميعًا برؤيتها وحضورها والمشاركة فيها، مطالبا الحضور بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء غزة وقراءة الفاتحة ترحمًا عليهم، داعيًا المولى أن ينصرهم على المحتل الإسرائيلي.

وطالب نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب الخريجين بالجد والاجتهاد، لافتًا إلى أنهم في اختبار دائم، قائلًا لهم: «كل يوم يمر عليكم في ميادين عملكم هو اختبار حقيقي، عليكم أن تجتازوه بالعلم والإيمان والصبر والإخلاص لله والوطن».