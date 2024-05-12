«الأعلى للجامعات الخاصة»: تقديم الشهادات العربية والأجنبية يبدأ يونيو المقبل

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أنه لم يجرَ إتاحة التقدم لمختلف الكليات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، أو الشهادات المعادلة أو حتى التقدم لحجز المقاعد حتى الآن.

وأضافت أن العمل بالتقديمات والقبول يجرى وفقًا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة التي من المقرر أن يتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

تنسيق الجامعات الخاصة 2024

وتابعت المصادر في المجلس الأعلى للجامعات الخاصة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التقديم لحجز المقاعد لمختلف الكليات بالنسبة للحاصلين على الشهادات العربية والأجنبية، فمن المقرر أن يتم فتح باب التقدم لها خلال شهر يونيو المقبل، وبالنسبة للحاصلين على الشهادة الثانوية المصرية، فإن التقدم لهم لمختلف الكليات يكون بعد الانتهاء من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى رسميًا على أن يتم الكشف عن بيانات قبولهم.

وأوضحت أن الجامعات في عمليات القبول للطلاب تلتزم بقواعد وضوابط المجلس الأعلى للجامعات، وكذلك الالتزام بالحدود الدنيا، لافتة إلى أن لا حقيقة للإعلانات التي يجرى الترويج لها عن التقديم للجامعات الخاصة، وأن المواعيد الرسمية سيجرى الكشف عنها من «الأعلى للجامعات».