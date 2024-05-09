«المركزي»: استحداث مادة أساسيات التكنولوجيا المالية لأول مرة في الجامعات

أعلنت مبادرة «فينتك إيجيبت»، التابعة للبنك المركزي، استحداث مادة أساسيات التكنولوجيا المالية ضمن المناهج الدراسية في عدد من الجامعات، وذلك من خلال مبادرة «FinYology» وبالتعاون مع المعهد المصرفي كشريك إستراتيجي.

ومن المقرر تدريس المادة المستحدثة بدءًا من العام الدراسي الحالي في كل من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري AAST، وجامعة الجيزة الجديدة NGU، والجامعة البريطانية في مصر BUE، كمرحلة أولى يليها باقي الجامعات تباعًا في مراحل لاحقة.

منظومة التكنولوجيا المالية في مصر

وصرح المهندس أيمن حسين، وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري لقطاع تكنولوجيا المعلومات، بأن تدريس المادة الجديدة يأتي استكمالًا للجهود الحثيثة التي يبذلها البنك المركزي للنهوض بمنظومة التكنولوجيا المالية في مصر، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار، والتي يعد خلق وتطوير الكوادر الشابة أحد أهم ركائزها.

وأوضح أن مبادرة FinYology جرى إطلاقها في فبراير 2020 لنشر الثقافة المالية الرقمية بين طلاب الجامعات، لافتاً إلى أن المبادرة يشارك فيها 18 بنكًا من البنوك العاملة في مصر؛ وأكثر من 25 جامعة حكومية وخاصة؛ كما بلغ عدد المشروعات الجامعية ذات الصلة بالتكنولوجيا المالية أكثر من 500 مشروع مقدم من حوالي 7000 طالب جامعي في مختلف التخصصات.

وأعرب الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، عن سعادته بإنابة البنك المركزي المصري للمعهد في التوسع بتنفيذ مبادرة FinYology – FinTech for Youth ، من خلال إدراج مقرر جديد ومتكامل حول مبادئ التكنولوجيا المالية ليتم تدريسه للطلاب في الكليات ذات الصلة بالجامعات المصرية.

أحدث التطبيقات والفرص التي تتيحها التكنولوجيا المالية

وأضاف أن هذه الخطوة تتماشى مع استراتيجية المعهد لإعداد الطلاب والخريجين الجدد وتزويدهم بالمهارات والإمكانيات اللازمة لسوق العمل وللبدء في مشروعات واعدة تفيد الاقتصاد القومي، الأمر الذي لن يتم إلا بتسليط الضوء على أحدث التطبيقات والفرص التي تتيحها التكنولوجيا المالية في مجالات وآليات العمل المختلفة.