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الممثلة سيجورني ويفر تنضم لفريق عمل فيلم The Mandalorian & Grogu

كتب:

نورهان نصرالله
06:27 ص | الأحد 12 مايو 2024
النجمة سيجورني ويفر

النجمة سيجورني ويفر

تستعد الفنانة سيجورني ويفر للانضمام إلى أحدث أفلام سلسلة Star Wars، في فيلم بعنوان The Mandalorian & Grogu، وسيكون أول فيلم يتم إنتاجه في السلسلة منذ «Episode IX: The Rise of the Skywalker» إنتاج عام 2019، الذي حقق إيرادات في دور العرض السينمائي تجاوزت المليار دولار في ذلك الوقت، بحسب موقع «فارايتي».

وتم الإعلان في وقت سابق عن اختيار الممثل بيدرو باسكال ليقوم بدور صائد الجوائز ماندالوريان دين جارين، الذي يخوض المجرة رفقة صديقه «جروجو»، ومن المقرر أن يشارك في الفيلم عدد من شخصيات Star Wars الشهيرة، بينما يتولى جون فافرو إخراج الفيلم، الذي سيبدأ تصويره العام الحالي ليكون جاهزا للعرض في السينما حول العالم بحلول مايو 2026.

تحويل مسلسل  «The Mandalorian» إلى فيلم سينمائي

ويأتي العمل على الفيلم بعد تقديم المخرج جون فافرو الشخصية في مسلسل تلفزيوني بعنوان «The Mandalorian» الذي عُرض في 3 مواسم متتالية في الفترة من 2019 إلى 2023، وحصل المسلسل مراجعات إيجابية إلى حد كبير من النقاد وحصلت على العديد من الجوائز، بما في ذلك جوائز إيمي، وكان من المقرر تقديم موسم رابع من المسلسل لكن من غير الواضح ما إذا كان سيستمر بعد الإعلان عن الفيلم.

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