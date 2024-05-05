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وفاة برنارد هيل بطل فيلم «تيتانيك» عن عمر يناهز 79 عاما

كتب:

أحمد عبد الرحمن
10:25 م | الأحد 05 مايو 2024
برنارد هيل

برنارد هيل

توفي منذ قليل الفنان العالمي، برنارد هيل، الذي قدم العديد من الأدوار العالقة في أذهان الجمهور، واشتهر بأدواره في فيلم «تيتانيك»، وذلك حسبما أعلنت العائلة في بيان لها.

وفاة برنارد هيل

وأعلنت العائلة أن برنارد هيل، الممثل الشهير المعروف بأدواره في فيلمي تيتانيك وسيد الخواتم، توفي في الساعات الأولى من هذا الصباح، عن عمر يناهز 79 عاما.

من هو برنارد هيل

برنارد هيل ممثل أفلام من المملكة المتحدة، ولد في مانشستر يوم 17 ديسمبر 1944، وتعلم في جامعة مانشستر متروبوليتان.

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