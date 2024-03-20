بعد إصابة والدة منة فضالي به.. 7 أعراض خطيرة لمرض سرطان القولون

أعلنت الفنانة منة فضالي عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن إصابة والدتها بسرطان القولون، وأنه تم إزالة نحو 90٪ منه، وعمل تحويل مسار.

تابعت «فضالي» أن والدتها لا تزال في المستشفى، إلى حين تحسن حالتها، وعلى غرار ذلك، يمكن استعراض أعراض الإصابة بسرطان القولون في التقرير التالي.

سرطان القولون

بحسب منظمة الصحة العالمية، سرطان القولون هو نوعٌ من السرطان يصيب الأمعاء الغليظة أو المستقيم، ويعد أحد أكثر أنواع السرطان شيوعاً في العالم، ويمكن أن يتسببّب في الموت ببعض الأحيان.

ويزداد خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم مع التقدم في العمر، وتصيب معظم حالاته الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عاماً.

أعراض الإصابة بسرطان القولون

ومن أعراض الإصابة بسرطان القولون، المرض الذي أصاب والدة الفنانة منة فضالي ما يلي:

الإسهال

الإمساك.

وجود الدم في البراز.

الألم البطني.

فقدان الوزن.

التعب.

انخفاض مستويات الحديد.

الوقاية من المرض

يمكن التغلب على سرطان القولون باتباع مجموعة من النصائح، التي تشمل مجموعة من التغييرات في نمط الحياة والتي تساعد على الوقاية، من سرطان القولون والمستقيم ما يلي:

اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات.

الامتناع عن تدخين التبغ.

الحفاظ على نمط حياة يتسم بالنشاط البدني.

الحد من تعاطي الكحول.

تجنّب التعرض لعوامل الخطر البيئية.

وبحسب موقع «مايو كلينك»، يبدأ عادةً في صورة تكتلات صغيرة من الخلايا تسمى السلائل وتتكون داخل القولون، ولا تكون السلائل سرطانية عامة، لكن يمكن أن يتحول بعضها إلى أورام سرطانية في القولون مع مرور الوقت.