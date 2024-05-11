مغني المهرجانات عنبة يتعرض لحادث سير: «الحمدلله على كل شيء»

تعرض مغني المهرجانات مصطفى عنبة لحادث سير صباح اليوم، وفقا لما كشفه في فيديو عبر خاصية «ستوري» على حسابه بـ «إنستجرام»، وهو الأمر الذي أدى إلى ثقب في إطار سيارته.

عنبة يتعرض لحادث سير

وطمأن «عنبة» جمهوره على حالته الصحية، مؤكدا وجود أضرار طفيفة في سيارته، وقال في تدوينة عبر حسابه على «إنستجرام»: «ربنا ستر.. الحمد الله على كل شيء».

عنبة يعيش حالة من النشاط الفني

ويعيش مصطفى عنبة حالة من النشاط الفني، حيث شارك في مسلسل «عتبات البهجة» للمخرج مجدي أبو عميرة وبطولة النجم يحيى الفخراني في موسم الدراما الرمضانية 2024، وهو المسلسل الذي ضم في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، ولكنه لم يكن التجربة التمثيلية الأولى بالنسبة له، في العام نفسه شارك في فيلم «عصابة عظيمة» مع الفنانة إسعاد يونس.

وكانت أولى تجاربه التمثيلية مع الفنانة يسرا في مسلسل «1000 حمدالله ع السلامة» في موسم الدراما الرمضانية 2023.

ولم تبعد التجارب التمثيلية «عنبة» عن الغناء، حيث طرح في الفترة الأخيرة أغنية بعنوان «أولاد مسك»، مع مغني المهرجانات مسلم.