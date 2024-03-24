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دراما المتحدة

مدحت العدل عن أبطال عتبات البهجة: هشام إسماعيل يمنح الروح لأي مشهد و«عنبة» فاجأني

كتب:

شريف سليمان
10:13 م | الأحد 24 مارس 2024
مؤدي المهرجانات الشعبية مصطفى عنبة

مؤدي المهرجانات الشعبية مصطفى عنبة

تحدث المؤلف والسيناريست مدحت العدل، عن الفنانين الذين حصلوا على إعجابه في مسلسل عتبات البهجة، الذي كتب السيناريو الخاص به ويعرض في شهر رمضان الجاري.

عنبة ممثل كويس

وقال «العدل»، في حواره ببرنامج «كلام في الفن»، المذاع عبر راديو «أون سبورت إف إم»، تقديم الكاتب الصحفي مصطفى عمار: «عنبة فاجأني وهو ممثل كويس جدا، وهناك خالد شباط، وهشام إسماعيل وهو ينتمي إلى نوع الممثلين الذين يمنحون الروح لأي مشهد مهما كان بسيطا».

موقفه من العمل خارج «العدل جروب»

وتحدث عن سر عدم المشاركة في مسلسلات خارج شركة العدل، قائلا: «معنديش مانع لكن أنا مُقل في مسلسلاتي وبحب أبقى ضيف خفيف على الناس، وبره شركة العدل جروب عملت مسرحية شارلي شابلن وهعمل فيلم مع الشركة المنتجة له».

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