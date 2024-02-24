الوجوه الشابة تسيطر على مسلسلات رمضان 2024.. عنبة وعمر ونور الأبرز

أيام قليلة تفصلنا عن ماراثون رمضان 2024 وتبدأ رحلة نحو 19 مسلسلا ما بين الاجتماعي والكوميدي والدراما والتشويق، من خلال قائمة تضم عددًا كبيرًا من النجوم والمواهب الشابة والوجوه الجديدة، تعكس اهتمام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمنح الفرصة لكل الشباب المبدعين، لإظهار موهبتهم وتقديمهم للجمهور في واحد من أهم المواسم الدرامية.

خلال هذا التقرير نستعرض أبرز النجوم الشباب المشاركين في مسلسلات رمضان 2024.

عصام عمر وأحمد داش

يجتمع الفنان الشاب عصام عمر مع أحمد داش في مسلسل مسار إجباري المقرر عرضه خلال سباق رمضان 2024، وتدور أحداثه حول جريمة قتل وتحدث لهما أمورا غامضة وكل هذا في إطار تشويقي، وهو من تأليف باهر دويدار، إخراج نادين خان.

نور النبوي

يخوض الفنان نور النبوي الماراثون الرمضاني المقبل بمسلسل إمبراطورية ميم الذي يجمعه بوالده الفنان خالد النبوي للمرة الثانية بعد مسلسل راجعين يا هوى، وتدور أحداثه حول أب يجد نفسه مسؤولا عن أبنائه عقب وفاة زوجته، ويضم في بطولته حلا شيحة، نشوى مصطفى، الطفلة منى أحمد زاهر.

هاجر السراج

تشارك الفنانة الشابة هاجر السراج في مسلسل إمبراطورية ميم مع النجم خالد النبوي، حيث تجسد دور ابنته خلال أحداث المسلسل، من إخراج محمد سلامة، قصة إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك.

نور إيهاب

تقدم الفنانة الشابة نور إيهاب في موسم رمضان المقبل عملين وهما مسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز، ومسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج.

عنبة

ويخوض الفنان عنبة رمضان 2024 بمسلسل عتبات البهجة مع الفنان القدير يحيى الفخراني، الذي تدور أحداثه حول رجل سبعيني يدعى بهجت الأنصاري، وهو من إخراج مجدي أبو عميرة.