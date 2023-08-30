ندوات إرشادية لزيادة وعي المربيين بأهمية التأمين على الماشية في الشرقية

نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، قافلة طبية بيطرية توعوية وقائية شاملة بالمجان بقرية قرموط صهبرة مركز ديرب نجم، وذلك بالاشتراك مع جامعة الزقازيق وبالتعاون مع القطاع الخدمي بالمحافظة.

المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري

وأوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، قيام المديرية «إدارة ديرب نجم البيطرية»، بالاشتراك مع جامعة الزقازيق وبالتعاون مع القطاع الخدمي بالمحافظة، تنفيذ قافلة طبية بيطرية توعوية مجانية شاملة بقرية قرموط صهبرة مركز ديرب نجم وتوابعها، وذلك بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية والعلمية والشعبية من جامعة الزقازيق والقطاع الخدمي ومدير وأطباء إدارة ديرب نجم البيطرية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري، وجرى من خلالها تقديم الخدمات البيطرية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

مكافحة الطفيليات الخارجية حفاظا على الثروة الحيوانية

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أن القافلة قامت برش 680 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع 310 رؤوس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية.

وأضاف مدير المديرية، أنه جرى عقد ندوتين وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية ومشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية (أبقار – جاموس) ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية و أهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو ومشروع تحصين الثروة الداجنة ضد مرض إنفلونزا الطيور.

الاهتمام بالثروة الحيوانية

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وضرورة الاستفادة من القوافل الطبية البيطرية التي تجوب القرى الأكثر احتياجا بهدف زيادة الوعي البيطري، وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثورة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطري وتقديم العلاج المجاني، وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.