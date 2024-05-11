ضبط متهمة بإدارة كيان تعليمي وهمي في الإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة الإسكندرية) بإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص، كائن بدائرة مركز شرطة أول الرمل بالإسكندرية واتخاذه مقرًا لممارسة نشاطها الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية في مجال الضيافة الجوية وعلوم الطيران، وشهادات دراسية مزورة، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات.

جرى ضبط المتهم، وبحوزتها (شهادات دراسية خالية البيانات وبأسماء أشخاص مختلفة – 3 أكلاشيهات – كراسة شروط خالية البيانات معدة للاستخدام – عقد ضمان توظيف خالي البيانات ومعد للاستخدام - جهاز حاسب آلي بفحصه تبين احتواؤه على آثار ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامي، جميعها خاصة بالكيان التعليمي الوهمي المشار إليه).