«التعليم» تحقق في مزاعم تداول امتحان الفيزياء للصف الأول الثانوي عبر «تليجرام»

زعمت صفحات الغش الإلكتروني عبر «تليجرام» تداول امتحان الفيزياء للصف الأول الثانوي في محافظة الجيزة، بعد بدء الوقت الأصلي للامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليا، في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024.

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن غرف العمليات بالمديريات التعليمية تتابع جميع الأسئلة المتداولة والمزعومة لامتحان مادة الفيزياء للتحقق منه والتأكد من أنه نفس الامتحان الموجود مع الطلاب.

أضاف أنه في حاله التحقق من الأسئلة المتداولة سيجري التوصل إلى الطلاب الغشاشين، وتطبيق عقوبات صارمة عليهم وفقا لقانون الغش الإلكتروني.