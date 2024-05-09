«التعليم»: لا تطابق بين أسئلة امتحان العلوم بالدقهلية مع الأعوام السابقة

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن اللجنة التي شكّلها ناصر شعبان مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الدقهلية، انتهت من مراجعة امتحان مادة العلوم للصف الثاني الإعدادي بإدارة منية النصر التعليمية، بعدما أثير أن واضع الامتحان استعان بأسئلة امتحان نفس المادة قبل عامين، بالنص وترتيب الأسئلة.

اللجنة مشكلة من موجهين لمادة العلوم

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن اللجنة التي تشكلت من موجهين لمادة العلوم، من إدارات تعليمية مختلفة، انتهت إلى أن امتحان مادة العلوم الذي أثير حوله الجدل، لم يتضمن سوى 20% من أسئلة امتحانات أعوام سابقة، وهذا أمر طبيعي ومتاح لواضع الامتحان أن يفعله، لكن لم يكن هناك أي تطابق في الأسئلة كلها كما تردد.

امتحان مادة العلوم في الإدارة التعليمية لمنية النصر بالدقهلية

وأوضح المصدر، أن امتحان مادة العلوم في الإدارة التعليمية لمنية النصر بالدقهلية، لم يكن موحدا على مستوى الإدارة التعليمية، بل تم تقسيم الإدارة إلى قطاعات، وبالتالي الامتحان لم يكن موحدا على مستوى الإدارة، بل لكل ثلاث أو أربع مدارس امتحان منفصل.