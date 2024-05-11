خبير بيئي: مصر من أهم الدول في مسار الطيور المهاجرة

قال الدكتور أسامة الجبالي، مدير مشروع الطيور الحوامة بوزارة البيئة، إن برنامج الأمم المتحدة للبيئة في عام 2006، قرر اليوم العالمي للطيور المهاجرة، بهدف تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على الطيور المهاجرة، والربط بين مختلف دول العالم من ناحية اتخاذ إجراءات وتدابير من شأنها الطيور على الكوكب الأرض، مؤكدا أن مصر من أهم الدول لمسار الطيور المهاجرة.

هجرة الطيور مرتين في السنة

وأضاف «الجبالي»، عبر تطبيق «زوم »، ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، أن هجرة الطيور تتم مرتين في السنة، السبت التاني من شهر مايو، والسبت الثاني من شهر أكتوبر.

وتابع أن الهجرة تحدث مرتين في السنة، الأولى في موسم الربيع، والثانية في الخريف، موضحا أن الخريف تأتي من أوروبا وآسيا والعودة في موسم الربيع.

مصر قبلة للطيور المهاجرة

وأشار إلى أن مصر قبلة للطيور المهاجرة بسبب موقعها الجغرافي المتميز، حيث أنها تربط بين قارات العالم القديم، بالإضافة إلى أنها تعمل كجسر بري من خلال البوابة الشرقية وهي سيناء، لافتا إلى أن العالم بأكمله يوجد به 10 آلاف نوع من الطيور، مصر مسجل فيها 500 نوع من الطيور، منها 350 مهاجرا و150 مقيما.