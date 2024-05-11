سوسن مارديني والمخرج محمود اللوزي.. قصة حب حتى الموت

حدث داخل الوسط الفني الكثير من قصص الحب التي انتهت معظمها بالزواج، وتعد من أبرزها قصة زواج والد الفنانة يسرا اللوزي، المخرج المسرحي وأستاذ الإخراج بالجامعة الأمريكية محمود اللوزي بوالدتها سوسن مارديني التي شيع جثمانها الثري أمس الجمعة من مسجد عمر مكرم بمنطقة وسط البلد بالقاهرة.

قصة حب سوسن مارديني ومحمود اللوزي

قصة حب سوسن مارديني ومحمود اللوزي انتصر فيها القلب بالنهاية واجتمعا في منزل واحد، حيث كان حبها الأول والوحيد ولم تتزوج غيره، ومنحته حياة أسرية هادئية وسعيدة كللت بـ يسرا وأحمد.

تنتمي سوسن مارديني إلى عائلة سورية الأصل وهي عائلة المارديني، عملت لفترة طويلة من حياتها في مسرح العرائس، ثم انتقلت بالعمل لدى الشركة العالمية والت ديزني، ولها إسهامات كثيرة في ترجمة ودبلجة عدد من الأفلام، مثل قصص بطوط، وويني الدبدوب.

أعمال المخرج محمود اللوزي

قدم المخرج محمود اللوزي والد الفنانة يسرا اللوزي عدد من الأعمال السينمائية مثل: «فيلم ميكرفون»، وفيلم «إسكندرية نيويورك»، وفيلم «بالألوان الطبيعية»، وغيرها من الأفلام.

يسرا اللوزي تتحدث عن والداها

وتحدثت الفنانة يسرا اللوزي في أحد اللقاءات التلفزيونية عن علاقتها بوالدها، «أنا مستهلش أكون بنته لأنه من أكثر الناس تثقيفًا، وكان لديه ضمير كبير في عمله، وعندما تلقيت خبر الوفاة لم أصدق، وقولت لوالدتي أنتي بتهزري صح، وكنت أحاول إقناع نفسي بأن ذلك غير حقيقي».

رحل المخرج محمود اللوزي عن عالمنا عام 2021 عن عمر يناهز 63 عامًا، لتأبى زوجته سوسن مارديني أن تواصل الحياة بدون نصفها الثاني تاركة عالمنا بعد رحيله بـ3 أعوام.