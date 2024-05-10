سر ارتداء يسرا اللوزي ملابس بيضاء في جنازة والدتها

بملامح شاحبة، ظهرت الفنانة يسرا اللوزي أثناء تشييع جنازة والدتها التي وافتها المنية مساء أمس، إذ كانت مرتدية بلوزة بيضاء، ما أثار تساؤل العديد حول سبب ارتدائها هذا اللون في الجنازة.

لم تكن تلك المرة الأولى التي ترتدي فيها الفنانة يسرا اللوزي الملابس البيضاء أثناء تشييع جثمان أحد أقاربها، فقد سبق وارتدت نفس اللون في جنازة والدها.

وتحدثت «اللوزي» في وقت سابق، خلال إحدى اللقاءات التلفزيونية عن سبب ارتدائها هذا اللون، وأرجعت سر ارتدائها الملابس البيضاء في عزاء والدها إلى طقوس أهل الشام الذين يرتدون اللون الأبيض بدلا من الأسود في العزاء: «لم يكن شيء غلط، والدتي سورية وأهل الشام لا يرتدون الملابس السوداء في العزاء، الأبيض يهدي الأعصاب، واللي بيموت بيرتاح».

وحرصت يسرا اللوزي على مرافقة جثمان والدتها، في أثناء نقله من المستشفى إلى المسجد، فيما حضر مراسم تشييع الجثمان العديد من نجوم الوسط الفني، ومنهم سارة عبد الرحمن، إياد نصار، حنان سليمان، سلوى محمد علي، وأيمن مسعود، عضو فرقة «مسار إجباري».

ورحلت عن عالمنا سهير المارديني والدة يسرا اللوزي، مساء يوم أمس، وأعلن خبر الوفاة وموعد ومكان صلاة الجنازة، شقيق الفنانة عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك».

وقبل وفاة والدتها بيوم كانت الفنانة يسرا اللوزي تؤدي واجب العزاء في وفاة والدة الفنان كريم عبد العزيز التي توفيت صباح الأربعاء، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، قائلة: «البقاء لله وحده، رحم الله والدة الفنان الزميل كريم عبدالعزيز وألهمه وعائلته الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون».