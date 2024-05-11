7 محترفين في قائمة منتخب مصر.. صدمة حسام حسن لـ ثنائي الدوري الإنجليزي

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، على استدعاء 7 لاعبين محترفين في قائمة الفراعنة لمعسكر يونيو المقبل، والذي سيخوض فيه المنتخب الوطني مباراتين في إطار تصفيات كأس العالم 2026 أمام بوركينا فاسو 6 يونيو، وغينيا بيساو يوم 10 من الشهر ذاته.

وعلمت «الوطن سبورت» أن حسام حسن سيستدعي 7 لاعبين محترفين في قائمة منتخب مصر للمعسكر المقبل، فيما رفض ضم ثنائي محترف لقائمة الفراعنة بمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، وهما محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، وسام مرسي لاعب فريق إيبسوتش الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل.

واتفق الجهاز الفني لمنتخب مصر على استدعاء سبعة لاعبين محترفين، وهم: محمد صلاح «ليفربول الإنجليزي»، محمود حسن تريزيجيه «طرابزون سبور التركي»، عمر مرموش «آينتراخت فرانكفورت الألماني»، مصطفى محمد «نانت الفرنسي»، أحمد حجازي «اتحاد جدة السعودي»، حمدي فتحي «الوكرة القطري»، محمد شريف «الخليج السعودي».

ومن المقرر أن يحدث أول تجمع لمنتخب مصر يوم 28 مايو الجاري، من أجل الدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهتي تصفيات كأس العالم أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» كان قد وافق رسميًا على طلب نظيره المصري بتقديم مباراة بوركينا فاسو 24 ساعة، لتقام 6 يونيو بدلًا من 7 من الشهر نفسه، خاصة أن الفراعنة لديهم مباراة أخرى أمام غينيا بيساو يوم العاشر من يونيو أيضًا.

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