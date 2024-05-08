رقم قياسي جديد لـ محمد صلاح «خارج المستطيل الأخضر».. تفوق على «لامبارد»

واصل محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، كسر الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي، متفوقًا على أسطورة تشيلسي فرانك لامبارد.

الرقم القياسي الذي حققه محمد صلاح هذه المرة، كان خارج المستطيل الأخضر، وتحديدا في لعبة «فانتازي الدوري الإنجليزي»، إذ جمع أكثر من 200 نقطة في 7 مواسم متتالية، متفوقًا على أسطورة تشيلسي فرانك لامبارد، الذي فعلها في 6 مواسم فقط.

خلال الموسم الحالي جمع محمد صلاح 203 نقاط، في 36 جولة من بطولة الدوري الإنجليزي، تتبقى لفريق ليفربول مباراتان ضد أستون فيلا وفريق وولفرهامبتون.

انضم محمد صلاح إلى ليفربول في موسم 2017، ولعب مع الفريق الإنجليزي 7 مواس،م تألق فيها جميعًا.

نقاط محمد صلاح في 7 مواسم بفانتازي الدوري الإنجليزي

1- موسم 2017 مع ليفربول: 303 نقاط

2- موسم 2018: 259 نقطة

3- موسم 2019: 233 نقطة

4- موسم 2020: 231 نقطة

5- موسم 2021: 265 نقطة

6- موسم 2022: 239 نقطة

7- موسم 2023: 203 نقاط (باق مباراتان)

ما لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي؟

في لعبة الفانتازي يجمع كل لاعب فريقا من 15 لاعبًا من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويجب ألا يزيد سعر جميع اللاعيبين عن 100 مليون جنيه إسترليني للفريق، ويجري تحديد أسعار اللاعيبن بحسب مستواهم، ويكون الهدف من اللعبة حصد أكبر عدد من النقاط، وتحسب النقاط بحسب مركز كل لاعب، فإذا سجل المهاجم يحصل على 4 نقاط، أما لاعب خط الوسط فيحصل على 5 نقاط، والمدافع 6 نقاط، ويحصل أي لاعب يصنع هدفًا على 3 نقاط فقط، ويحصل الحارس والمدافع على 4 نقاط حال الخروج بـ«كلين شيت»، ويحصل حارس المرمى على نقطة مقابل كل 3 تصديات، ويحصل كل لاعب على نقطتين حال المشاركة لمدة 60 دقيقة فأكثر، أو نقطة حال عدم الوصول إلى الدقيقة 59.