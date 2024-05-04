مفاجأة حول مستقبل محمد صلاح.. «نادي إنجليزي يسعى لضم الفرعون»

خلال الأيام القليلة الماضية، كانت جميع الأنباء تشير إلى رحيل محمد صلاح إلى نادي الاتحاد السعودي، خاصة بعد المشادة مع مدربه الألماني يورجن كلوب خلال مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز ضد فريق وست هام يونايتيد، حتى خرجت تقارير إنجليزي لتفجر مفاجأة حول مستقبل اللاعب المصري.

صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، ذكرت أن هناك نادي إنجليزي آخر يحاول التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

هل ينتقل صلاح إلى أرسنال؟

وذكرت الصحيفة أنه بعد تعاقد أرسنال مع الألماني كاي هافيرتز، وتألقه بمركز المهاجم في المباريات الأخيرة، تغيرت خطته وأصبح يريد التعاقد مع جناح بدلاً من رأس حربة؛ لذلك اتجه نادي أرسنال اللندني للحصول على خدمات الجناح المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الحالي.

أرسنال الإنجليزي يستهدف محمد صلاح

وأوضحت أن صلاح أحد الأسماء التي يستهدفها الجانرز، لا سيما أنه قادر على منافسة بوكايو ساكا في مركز الجناح الأيمن وهافيرتز في مركز رأس الحربة.

مستقبل محمد صلاح في ليفربول بات غامضًا

وذكرت الصحيفة، أن مستقبل محمد صلاح في ليفربول بات غامضًا بعد المشكلة الأخيرة التي حدثت مع المدرب الألماني يورجن كلوب، بالإضافة إلى اقتراب نهاية عقد اللاعب مع الفريق.

اقتراب نهاية عقد محمد صلاح

ويعد محمد صلاح البالغ 31 عامًا من لاعبي النخبة في الدوري الإنجليزي، ومن المفترض أن ينتهي عقده مع نادي ليفربول في صيف 2025.