وزير الرياضة يفاجئ حسام حسن بسبب محمد صلاح ومعسكر المنتخب

بعث أشرف صبحي، وزير الرياضة، بمفاجأة لحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، بشأن موقف محمد صلاح قائد الفراعنة ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، من التواجد في معسكر المنتخب الوطني المقبل، استعدادا لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026.

وزير الرياضة يفاجئ حسام حسن بشأن موقف محمد صلاح من معسكر منتخب مصر

وقال «صبحي» في تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثي عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7: «أتواصل مع محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى وقائد منتخب مصر وسوف يتواجد فى معسكر منتخب مصر المقبل».

موعد انطلاق معسكر منتخب مصر المقبل بقيادة حسام حسن

ومن المقرر أن يكون تجمع منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، يوم 28 مايو بعد انتهاء مباريات الدوري التي تقام يوم 27 من الشهر ذاته، على أن تبدأ الأجندة الدولية بشكل رسمي من يوم 3 إلى 11 يونيو.

موعد مباراتي منتخب مصر أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو

ويلعب منتخب مصر أمام بوركينا فاسو، يوم 7 يونيو المقبل، وغينيا بيساو يوم 10 من الشهر ذاته، بمنافسات المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

يذكر أن المنتخب الوطني كان قد أرسل خطابا رسميا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، لتأجيل موعد مباراة غينيا بيساو لمدة 24 ساعة، لضيق الوقت بينها وبين مباراة الفراعنة وبوركينا فاسو، إلى جانب ظروف الطيران وطول المسافة في رحلة السفر سواء الطيران العادي أو بطائرة خاصة والتي تصل لـ9 ساعات.