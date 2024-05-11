«مولودان كل دقيقة».. مفاجأة في زيادة عدد سكان مصر خلال 30 يوما

أظهرت بيانات الساعة السكانية الرئيسية، أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمدينة نصر، أن عدد سكان مصر، اليوم السبت 11 مايو 2024، بلغ 106 ملايين و321 ألفا و796 نسمة، مقابل 106 ملايين و221 ألفا و251 نسمة، في 11 أبريل الماضي، بزيادة 100 ألف و545 نسمة خلال شهر فقط، بمعدل مواليد يومي 3 آلاف و351، و139.6 مولود كل ساعة، و2.3 مولود كل دقيقة.

عدد سكان محافظة القاهرة

أوضحت الساعة السكانية أن عدد سكان محافظة القاهرة بلغ 10 ملايين و327 ألفا و894 نسمة، بينما بلغ عدد سكان محافظة الجيزة 9 ملايين و615 ألفا و202 نسمة، واحتلت المركز الثاني في قائمة الأعلى سكانا، ثم محافظة الشرقية، بـ7 ملايين و996 ألفا و416 نسمة.

عدد سكان المحافظات

رصدت الساعة السكانية عدد سكان المحافظات اليوم، إذ حلت محافظة الدقهلية في المركز الرابع، وبلغ عدد سكانها 7 ملايين و113 ألفا و140 نسمة، ثم محافظة البحيرة في المركز الخامس 6 ملايين و964 ألفا و289 نسمة، ثم محافظة المنيا في المركز السادس 6 ملايين و423 ألفا و461 نسمة، ثم القليوبية في المركز السابع، 6 ملايين و196 ألفا و897 نسمة.

سوهاج في المركز الثامن

احتلت محافظة سوهاج المركز الثامن، وبلغ عدد سكانها 5 ملايين و825 ألفا و648 نسمة، ثم محافظة الإسكندرية في المركز التاسع 5 ملايين و586 ألفا و223 نسمة، بينما جاءت محافظة الغربية في المركز العاشر 5 ملايين و486 ألفا و113 نسمة.

واحتفظت محافظة جنوب سيناء بالمركز الأخير في القائمة، إذ بلغ عدد سكانها 116 ألفا و713 نسمة.