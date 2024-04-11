«الإحصاء»: 105 آلاف نسمة زيادة في عدد سكان مصر خلال شهر

ارتفع عدد سكان مصر بالداخل إلى 106 مليون و221 ألفا و251 نسمة، وذلك حسب ما أظهرته الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس 11 أبريل 2024، بزيادة بلغت حوالي 105 آلاف نسمة خلال شهر فقط.

10.3 مليون عدد سكان محافظة القاهرة

وأكدت الساعة السكانية أن عدد سكان محافظة القاهرة بلغ حوالي 10 ملايين و321 ألفا و912 نسمة، بينما بلغ عدد سكان محافظة الجيزة 9 ملايين و607 آلاف و244 نسمة، واحتلت المركز الثاني في قائمة الأعلى سكانا، ثم تلتها محافظة الشرقية، وبلغ عدد سكانها حوالي 7 ملايين و989 ألفا و218 نسمة.

ورصدت الساعة السكانية عدد سكان المحافظات اليوم الخميس 11 أبريل، إذ حلت محافظة الدقهلية في المركز الرابع، وبلغ عدد سكانها 7 ملايين و107 ألفا و995 نسمة، ثم محافظة البحيرة في المركز الخامس وعدد سكانها 6 ملايين و957 ألفا و512 نسمة، ثم محافظة المنيا في المركز السادس وبلغ عدد سكانها 6 ملايين و414 ألفا و819 نسمة، ثم محافظة القليوبية في المركز السابع، وبلغ عدد سكانها 6 ملايين و192 ألف نسمة.

سوهاج في المركز الثامن

واحتلت محافظة سوهاج المركز الثامن، وبلغ عدد سكانها 5 ملايين و817 ألفا و452 نسمة، ثم محافظة الإسكندرية في المركز التاسع وعدد سكانها 5 ملايين و583 ألفا و119 نسمة، بينما جاءت محافظة الغربية في المركز العاشر بقائمة العشرة محافظات الأكثر من حيث عدد السكان، وبلغ عدد سكانها 5 ملايين و481 ألفا و935 نسمة.

واحتفظت محافظة جنوب سيناء بتذيلها قائمة المحافظات الأقل في عدد السكان، إذ بلغ عدد سكانها 116 ألفا و597 نسمة.