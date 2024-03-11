«الإحصاء»: 263.7 ألف نسمة زيادة في عدد سكان مصر خلال 100 يوم

كشفت الساعة السكانية، الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمدينة نصر، عن عدد سكان مصر بالداخل، اليوم الاثنين، حيث بلغ عددهم 106 ملايين و116 ألفا و698 نسمة، مقابل 105 ملايين و852 ألفا و946 نسمة يوم 31 ديسمبر 2024، بزيادة حوالي 263 ألفا و743 نسمة خلال 100 يوم فقط .

10.3 مليون عدد سكان محافظة القاهرة

وأكدت الساعة السكانية، أن عدد سكان محافظة القاهرة، بلغ حوالي 10 ملايين و311 ألفا و881 نسمة، بينما بلغ عدد سكان محافظة الجيزة 9 ملايين و593 ألفا و172 نسمة، محتلة المركز الثاني في قائمة الأعلى سكانا، ثم تلتها محافظة الشرقية وبلغ عدد سكانها حوالي 7 ملايين و976 ألفا و810 نسمات.

ورصدت الساعة السكانية عدد سكان محافظات الجمهورية خلال اليوم الاثنين، حيث حلت محافظة الدقهلية في المركز الرابع، وبلغ عدد سكانها 7 ملايين و99 ألفا و107 نسمة، ثم محافظة البحيرة في المركز الخامس وعدد سكانها 6 ملايين و945 ألفا و914 نسمة، ثم محافظة المنيا في المركز السادس وبلغ عدد سكانها 6 ملايين و399 ألفا و137 نسمة، ثم محافظة القليوبية في المركز السابع، وبلغ عدد سكانها 6 ملايين و183 ألفا و811 نسمة.

سوهاج في المركز الثامن

وحلت محافظة سوهاج في المركز الثامن وبلغ عدد سكانها 5 ملايين و802 ألفا و562 نسمة، ثم محافظة الإسكندرية في المركز التاسع وعدد سكانها 5 ملايين و573 ألفا و971 نسمة، بينما جاءت محافظة الغربية في المركز العاشر بقائمة العشرة محافظات الأكثر من حيث عدد السكان، وبلغ عدد سكانها 5 ملايين و475 ألفا و323 نسمة.

واحتفظت محافظة جنوب سيناء بتذيلها قائمة المحافظات الأقل في عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 116 ألفا و409 نسمة .