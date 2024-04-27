«الإحصاء»: 415 ألف نسمة زيادة في عدد سكان مصر خلال 4 أشهر

أعلنت الساعة السكانية، بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أولى التحديثات لعدد سكان مصر اليوم السبت 27 أبريل 2024، حيث أكدت الساعة زيادة عدد السكان إلى 106 ملايين و275 ألفا و300 نسمة تقريبا، بزيادة بلغت حوالي 415 ألف نسمة خلال أربعة أشهر فقط.

عدد سكان مصر في بداية العام 105.8 مليون نسمة

وأوضحت الساعة السكانية، أن عدد سكان مصر مع انطلاق العام الجاري في أول يناير 2024 سجل حوالي 105 ملايين و856 ألف نسمة تقريبا، مما يعني أن معدل زيادة عدد السكان في اليوم الوحد تتراوح من 4 إلى 5 آلاف نسمة تقريبا، وفي الساعة 140 تقريبا وفي الدقيقة 2.4 مولود تقريبا.

قائمة العشر محافظات الأكثر في عدد السكان

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي آخر تحديثات لأعداد السكان في القاهرة وقائمة العشر محافظات الأكثر في عدد السكان بمصر، اليوم السبت 27 أبريل 2024، كما يلي:

- محافظة القاهرة 10 ملايين و324 ألفا و607 نسمات.

- الجيزة وعدد سكانها 9 ملايين و611 ألفا و28 نسمة.

- الشرقية وعدد سكانها 7 ملايين و992 ألفا و755 نسمة.

- الدقهلية وعدد سكانها 7 ملايين و110 ألفا و499 نسمة.

- البحيرة وعدد سكانها 6 ملايين و960 ألفا و853 نسمة.

- المنيا وعدد سكانها 6 ملايين و419 ألفا و339 نسمة.

- القليوبية وعدد سكانها 6 ملايين و194 ألفا و403 نسمات.

- سوهاج وعدد سكانها 5 ملايين و821 ألفا و508 نسمة.

- الغربية وعدد سكانها 5 ملايين و483 ألفا و873 نسمات.

- جنوب سيناء وعدد سكانها 116 ألفا و645 نسمة (أقل المحافظات في عدد السكان).