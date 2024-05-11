رئيس حزب الاتحاد: مصر صمام الأمان للقضية الفلسطينية

قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إنَّ الدور المصري بمثابة صمام الأمان للقضية الفلسطينية وهذا الدور ليس جديداً علينا، ويمتد إلى 1967 بل وقبل ذلك، وجهود الدولة المصرية لدعم أشقاءنا في غزة لا تتوقف وتقديم المساعدات الإنسانية، رغم تعنت الجانب الإسرائيلي أمام العالم أجمع.

وتابع «صقر»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»: «مصر لم تقف موقف المتفرج طيلة تطورات الأزمة منذ اندلاع حرب غزة وحتى الآن»، لافتاً إلى جهودها في تكثيف الاتصالات على المستوى الإقليمي والدولي لوقف الاعتداء الإسرائيلي على القطاع والتوصل إلى هدنة مستدامة تؤدي بالضرورة إلى حل الدولتين، كما رفضت أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية.

وأكد أنَّ مصر تحاول دائماً رفع وتخفيف المعاناتة عن الأشقاء في فلسطين في ظل عدوان ممنهج، واستطعنا بالفعل حلحلة الكثير من الأزمات الناتجة العملية العسكرية الفجة التي أدت إلى مقتل فوق الـ 40 ألف فلسطيني، ومصر تحركت على مختلف الأصعدة لوقف العدوان في ظل ظروف غاية في التعقيد.